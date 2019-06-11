عاجل.. برلمان كردستان يصوت بالأغلبية على “مسرور بارزاني” رئيساً لحكومة الإقليم

2019/06/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت برلمان كردستان بالأغلبية على تسمية مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم.

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