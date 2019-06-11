وزير الخارجية العماني يصل بغداد غداً الأربعاء

2019/06/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الاتجاه برس:

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله سيصل يوم غد الأربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح متلفز تابعته “الاتجاه برس”، إن “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله سيصل يوم غد الأربعاء الى بغداد في زيارة رسمية”.

وأضاف ان “الزيارة ستبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن اهم التحديات والمخاطر والفرص والامكانيات في المنطقة”.

وكانت سلطنة عمان أعلنت في 12 آيار الماضي، انها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الحرب العراقية على الكويت.

KKK

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