2019/06/11 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة جريئة ولافتة، تعرت حوالي 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip للسباحة في البحر.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن النساء تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد للمشاركة بهذه التظاهرة بهدف جمع الأموال لصالح جمعية خيرية لعلاج السرطان.وانضم لهذه التظاهرة الخيرية النساء اللواتي عولجن من مرض السرطان وأخريات لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نساء سبحن عاريات وجمعن 700 ألف يورو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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