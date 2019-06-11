2019/06/11 | 12:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اعترافات متهم عن جريمة قتل محام في شارع الميثاق التابع للمحافظة. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “متهما اعترف امام قاضي التحقيق بانه مع متهمين آخرين اطلقوا النار على سيارة المحامي المجنى عليه ما ادى الى قتله في الحال”. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم بـ”قتل محامٍ”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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