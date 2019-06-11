تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم بـ”قتل محامٍ‎”‎

2019/06/11 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اعترافات متهم عن جريمة قتل محام في شارع الميثاق التابع ‏للمحافظة‎.‎ وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “متهما اعترف امام قاضي التحقيق ‏بانه مع متهمين آخرين اطلقوا النار على سيارة المحامي المجنى عليه ما ادى الى قتله في الحال‎”.‎ […]

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