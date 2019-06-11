2019/06/11 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض الجزء الـ 25 من الفيلم الشهير “جيمس بوند” لنكسة جديدة مع عدم قدرة النجمين، دانييل كريغ ورامي مالك، على تنسيق وقتيهما للتصوير معا.وتبين أنه يوجد لدى رامي (عمره 38 عاما) الذي سيلعب دور “الرجل الشرير” في الفيلم، التزامات أخرى ستبدأ بحلول الوقت الذي يعود فيه دانييل (عمره 51 عاما)، إلى موقع التصوير بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيمس بوند أمام نكسة جديدة بسبب رامي مالك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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