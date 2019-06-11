ذي قار.. إنقاذ مراهقة حاولة الإنتحار بإطلاق النار على نفسها

2019/06/11 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت قيا اكدت قيادة شرطة ذي قار ،الثلاثاء، ان الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي انقذوا فتاة مراهقة حاولت الانتحار باطلاق النار على نفسها شمال المحافظة.وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت وكالة /المعلومة/، إن” الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما اطلقت النار على بطنها من مسدس في منزلها شمالي المحافظة محاولة الانتحار” […]

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