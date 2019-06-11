محلل سياسي أميركي: دعم السعودية وإسرائيل يضر بمصالح واشنطن

2019/06/11 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي والاكاديمي الامريكي جيمس فيتزر، الثلاثاء، أن محاولات الرئيس دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس ومتابعة مبيعات الاسلحة وغيرها من الدعم العسكري للسعودية يتماشى مع السياسة الخارجية للكيان الصهيوني وهو ما يضر بمصالح الولايات المتحدة ودول الشرق الاوسط.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن فيتزر قوله “يبدو أن […]

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