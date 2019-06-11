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الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 12:20 مساءً | عدد القراءات : 18

برلمان كردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم

متابعة/..



صوت برلمان اقليم كردستان خلال جلسته الثلاثاء، على ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة في الاقليم.

وشهدت جلسة برلمان كردستان اليوم، التصويت على تسمية مسرور بارزاني، رئيسا لحكومة الإقليم بأغلبية 87 صوتا من أصل 97 نائبا حضروا جلسة اليوم، والتي شهدت مقاطعة كتلة حراك الجيل الجديد.

ومن المقرر في وقت لاحق ان يقوم رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بتكليف ابن عمه مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة شهر.

وكان نيجيرفان بارزاني، قد أدى أمس الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان في جلسة للبرلمان جرت في قاعة سعد عبد الله بمدينة أربيل وحضرها شخصيات سياسية عديدة.انتهى2

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