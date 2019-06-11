الحكيم يدعو لدراسة اسباب سقوط الموصل دون تسييس

2019/06/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم في بيان رسمي بمناسبة ذكرى سقوط الموصل على يد الارهاب الداعشي في العاشر من حزيران عام ٢٠١٤ الى دراس...

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