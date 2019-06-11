أسعار النفط تشهد ارتفاعاً رغم ضغوطات التوترات التجارية

2019/06/11 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استأنفت عقود النفط الآجلة صعودها في بداية تعاملات الثلاثاء، رغم ضغوطات التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وأمس الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد

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