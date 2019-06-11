جمارك تضبط 8 فسائل نخيل بصحبة مسافر عراقي قادما من الدوحة في مطار البصرة

2019/06/11 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

تمكنت السلطات الجمركية في مطار البصرة الدولي، من ضبط (٨) فسائل نخيل جلبها مسافر عراقي قادما من الدوحة.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك في

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