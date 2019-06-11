برلمان كردستان العراق يصوت على اختيار مسرور رئيسا لحكومته

2019/06/11 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحاز مسرور أغلبية الاصوات بـ 87 صوتا من أصل 97 نائبا حضروا جلسة اليوم، والتي شهدت مقاطعة كتلة حراك الجيل الجديد.ومن المقرر في وقت لاحق ان يقوم رئيس كردستان، نيجيرفان بارزاني، بتكليف ابن عمه مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة شهر.وكان نيجيرفان بارزاني، قد أدى أمس الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لكردستان في جلسة للبرلمان جرت في قاعة سعد عبد الله بمدينة أربيل وحضرها شخصيات سياسية عديدة.انتهى..م.ر

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