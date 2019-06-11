القضاء الاعلى ينفي وجود صفقة مع فرنسا بشأن المحكومين بالإعدام

2019/06/11 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص ‏تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية‎.‎

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أن" العقوبات التي ‏تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب ‏القانون في الموافقة على تلك العقوبة تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة ‏وليس بصفقات بين الحكومات".‏انتهى..م.ر

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