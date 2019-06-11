رد فعل صادم لشاب رفضت فتاة الزواج منه – فيديو

2019/06/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل مراهق آسيوي في حالة هستيرية من الغضب بعد أن رفضت فتاة الزواج منه.

أظهر مقطع الفيديو الذي بثه موقع لايف ليك، شاب يجلس برفقة فتاة على حافة نهر، وراح يطلب منها الزواج حيث أصيب الفتاة بالصدمة وعلى الفور رفضت.

أصيب الشاب المراهق بحالة من الصدمة ودخل في نوبة غضب هستيرية حيث راح يصفع نفسه بطريقة مروعة ويضرب نفسه ويصرخ ويترجى الفتاة على الزواج منه، حيث ظلت تنظر له وفي حالة من الصمت.

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