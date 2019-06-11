مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2019/06/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد المستوطنون الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة معا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد […]

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