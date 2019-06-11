2019/06/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل سوق الحلة واحد من أهم و أبرز المعالم التراثية في المدينة, إذ يمثل شاهدا على كثير من الأحداث السياسية والاقتصادية التي عاشتها الدولة في حقب زمنية مختلفة , فضلا عن كونه مركزا تجاريا مهما في الحاضر والماضي .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوق الحلة معلم تراثي وتجاري عريق عاصر حقب مختلفة النعيم نيوز.

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