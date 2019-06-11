انتاج حبر طباعة عالي الجودة باستخدام تقنية النانو

2019/06/11 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح باحث ايراني في “جامعة بيام نور” في محافظة يزد الايرانية، بانتاج حبر طباعة عالي الجودة على اساس الماء للاستخدام فوق أسطح السليلوز.واستطاع الباحث مجتبى كاظم بور إنتاج هذا الحبر الطباعي الجديد بعد إجراء بحوث واختبارات واسعة في هذا المجال حيث يستخدم هذا الحبر على السطوح السلولوزية كالورق والكارتون.ويحوز الحبر المصنوع على […]

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