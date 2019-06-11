هيئة الحشد تسمي أحد أعضاء صفقة الرهائن البريطانيين متحدثاً باسمها

2019/06/11 | 12:36

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كشفت وثيقة صادرة عن "هيئة الحشد الشعبي" عن تسمية عبد الهادي الدراجي متحدثاً رسمياً باسمها، وهو ما أثار لغطاً و...

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