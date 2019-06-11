2019/06/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

صوت برلمان اقليم كردستان خلال جلسته الثلاثاء، على ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة في الاقليم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).