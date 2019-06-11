النزاهة توضح تفاصيل إجراءاتها بصدد مخالفات بلدية الديوانية

2019/06/11 | 12:36

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بغداد :سومر نيوز

أوضحت هيأة النزاهة، الثلاثاء، تفاصيل إجراءاتها وعمليَّات الضبط التي نفَّذتها في محافظة الديوانيَّة الت...

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