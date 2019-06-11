نائب: اداء البرلمان ضعيف جدا ولا يرتقي لمستوى التحديات

2019/06/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

وصف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي الاداء البرلماني بـ”الضيعف جدا”، ولا يرتقي الى مستوى التحديثات الاجتماعية والسياسية.

وقال العقابي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب تسلم من الحكومة اكثر من 40 مشروع قانون ، مشيرا الى ان ابرز تلك المشاريع هي تعديل قانون الانتخابات وهيئة النزاهة والاتصالات لاتزال قيد المناقشة”.

واشر الى ان “ابرز تلك القوانين هي تعديل قانون الانتخابات المحلية وهيئتي الاتصالات والنزاهة ووزارة الاتصالات فضلا عن قانون المحكمة الاتحادية”.

KKK

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