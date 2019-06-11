بغداد تحتضن معرض ومؤتمر إعمار العراق بمشاركة 11 دولة

2019/06/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن اطلاقها معرض ومؤتمر "اعمار العراق" بمشاركة 11 دولة، مبينة ان المعرض سيستمر على ارض "معرض بغداد اليوم" لمدة اربعة ايام.

وقالت مديرة اعلام معرض بغداد الدولي زينب ناصر حسين، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اليوم انطلاق معرض ومؤتمر اعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه على أرض معرض بغداد الدولي وبرعاية وزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة الصناعة والمعادن".

وأضافت حسين ان "المعرض شارك فيه ١٢٠ شركة متخصصة من احدى عشر دولة وهي العراق ، المانيا، ايطاليا، الهند، الصين، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران ، الامارات ، اذربيجان".وأشارت حسين الى ان "المعرض يستمر من اليوم الثلاثاء ولغاية الجمعة المقبلة"، مبينة ان "اوقات الدوام تبدأ من ١٠ صباحا ولغاية ٧ مساءً".يذكر أن الشركة العامة للمعارض العراقية تأسست عام 1959، وكانت تسمى آنذاك مديرية مصلحة المعارض العراقية، حيث انضمت الشركة خلال سنة 1971 إلى عضوية اتحاد المعارض الدولية الذي يقع مقرها في باريس، وأقيم أول معرض عراقي عام 1964 في بغداد بمشاركة أربع دول عربية، واستمرت الدورات حتى دخول القوات الأميركية إلى البلاد سنة 2003، ثم توقفت لعدم استقرار الوضع الأمني في بغداد لفترة لتعاود نشاطها من جديد.





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