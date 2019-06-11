الكويت أول دولة خليجية وعربية تطرح خدمة الجيل الخامس تجارياً

2019/06/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تستعد الكويت لطرح خدمات الجيل الخامس تجارياً لتكون بذلك أول دولة خليجية وعربية تقدم هذه الخدمة، والتي يرى المراقبون أنها ستكون بداية عملية تغيير واسعة في طريقة أداء الأعمال، والتي ستسرع من تقنيات التحول الرقمي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.

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