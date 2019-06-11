إندلاع حريق في أنبوب نفطي بالعراق

2019/06/11 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ اندلع حريق في انبوب للنفط على الطريق الرئيسي بين كركوك والسليمانية، اليوم الثلاثاء.وذكر مصدر أمني ان “حريقا اندلع بانبوب للنفط على الطريق الرئيسي بين كركوك والسليمانية والذي يسمى طريق حولي،” مشيرا الى ان “فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على اخماد الحريق.وأضاف ان الاجهزة الامنية منعت وسائل الاعلام من تغطية الحدث، […]

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