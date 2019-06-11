كتلة نيابية تطلب من الحكومة توضيح حقيقة وجود 50 الف جندي أجنبي بالعراق

2019/06/11 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي والقيادات الأمنية باطلاع السلطة التشريعية على حقيقية وجود ٥٠ الف جندي أجنبي داخل العراق.وقال النائب عن الكتلة فاضل جابر الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن كتلته “طالبت مرارا وتكرار القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية اطلاعنا على الاعداد الحقيقية للقوات […]

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