مبادرة “حب الوطن “دعوة المرجع اليعقوبي لتشكيل الجيش الرديف

2019/06/11 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة المرجع اليعقوبي الى تشكيل الجيش الرديف ساند للقوات المسلحة نستذكر في هذه الايام دعوة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله قبل خمس سنوات حيث دعا سماحة المرجع اليعقوبي إلى إقامة جيش رديف في 10 حزيران 2014، تابعاً إلى تشكيلات القوات الأمنية ويأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، تجتمع في تشكيلاته كافة فئات …

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