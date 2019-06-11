نحن….. والأمانة ….التاريخية ..الى ..أين…؟

2019/06/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي الكاتب والناشروالفضائي– كُلٍ منهم – مدعو ان لا يكتب أو ينشر أو يبث لكسب رضى الناس ، ولا لشراء العواطف..ولا للتقرب السياسي من الأمتيازات..ولا لاظهار التدين...أكمل القراءة ←

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