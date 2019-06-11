2019/06/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني طريق الاصلاح واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الى تنظير او تفسير بل يحتاج الى عمل ثوري وخطوات جريئة ولا مجاملات ولا امتيازات ولا هبات على حساب مجموع الشعب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لو كنت رئيس وزراء العراق / 1) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لو كنت رئيس وزراء العراق / 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).