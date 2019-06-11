2019/06/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن سعيها لاكمال الخطوات المطلوبة لتبسيط اجراءات الشمول بامتيازات قانون هيئة ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 وفق تقنيات حديثة تمكن المستفيدين من التقديم ومتابعة انجاز معاملاتهم من دون الحاجة الى مراجعة الهيئة.وقال النائب الاداري لرئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة علي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن عن تبسيط إجراءات الشمول بامتيازات قانون هيئة ذوي الإعاقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تعلن عن تبسيط إجراءات الشمول بامتيازات قانون هيئة ذوي الإعاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تعلن عن تبسيط إجراءات الشمول بامتيازات قانون هيئة ذوي الإعاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).