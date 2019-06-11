2019/06/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد الوطنية احمد الساعدي عن تضاعف عدد المتقاعدين بعد 2003 الى ثلاثة ملايين و250 الف، مقارنة بما قبلها، إذ لم يكن يتجاوز العدد 450 الفا فقط، ما يعني أن العدد زاد بنسبة سبعة أضعاف تقريبا.وقال الساعدي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان “فترة ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد لـNNC: عدد المستفيدين تضاعف بعد 2003 الى ثلاثة ملايين و250 ألفا المركز الخبري الوطني.

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