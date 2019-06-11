بالفيديو.. غارات جوية تستهدف مواقع لوجستية لداعش في الانبار

2019/06/11 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي مواقع لوجستية لداعش في الانبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "العهد

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