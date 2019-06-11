الجيش العراقي يشارك في مراسيم تتويج مطران للكنيسة الطاهرة الكبرى في الموصل

2019/06/11 | 13:02

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العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة آمر اللواء الثالث فرقة المشاة السادسة عشرة التابعة للجيش في حفل تتويج البابا نزار وديع

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