2019/06/11 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، العثور على مضافات وعبوات ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات العراقية وخلال عمليات البحث والتفتيش المستمرة التي تقوم بها ضمن قواطع العمليات عثرت على مضافات وعبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات عصابات داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تعلن العثور على مضافات وعبوات ناسفة من مخلفات “داعش” في مناطق متفرقة وكالة خطوة برس.

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