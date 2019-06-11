2019/06/11 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت وثائق جديدة، الثلاثاء، عن مناقصات تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء المقدسة تسبب بها المحافظ المقال عقيل الطريحي.وجاء في الوثائق التي أطلعت عليها ” خطوة برس” ان “الطريحي كان السبب المباشر بضياع نحو ( ٣٠ ) ثلاثون مليار دينار عن مشروع واحد وهو الرابط الجنوبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن ملفات فساد في كربلاء يقودها الطريحي وكالة خطوة برس.

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