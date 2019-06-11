2019/06/11 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الفيلم العراقي ” أرض لا حياة فيها ” لمخرجه الشاب , حسام قاسم , تحقيقه للنجاح عالمياً ، ليفوز من بين ألف فيلم آخر من مختلف دول العالم، في مهرجان أقيم في إيطاليا، حديثاً .وفاز الفيلم ” Lifeless Land” الذي صوره الشاب حسام ، بمشاركة أخيه ، من على سطح منزلهما شرقي العاصمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم عراقي عبر الهاتف يفوز بين ألف منافس حول العالم النعيم نيوز.

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