English | كوردى

هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام "مازالت عندنا"


هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام
2019/06/11 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام "مازالت عندنا") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام "مازالت عندنا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا