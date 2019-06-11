2019/06/11 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام "مازالت عندنا") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام "مازالت عندنا") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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