هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام

2019/06/11 | 13:08

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متابعة :سومر نيوز

أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف ...

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