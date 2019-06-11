تراجع معنويات مستثمري منطقة اليورو في يونيو بفعل مخاوف النزاع التجاري

2019/06/11 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهر مسح نُشرت نتائجه أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تدهورت بشدة في يونيو حزيران، لتأتي دون التوقعات، بسبب تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني من جديد.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى -3.3 في يونيو حزيران من 5.3 في مايو أيار.



وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر قراءة عند 2.9.

وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لدى سنتكس "تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني مجددا يؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو".

وهوى مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو إلى -12.3 من -0.3 ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير شباط، ونزل مؤشر يخص الوضع الحالي إلى 6.0 من 11.0.

وتراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -0.7 لتسجل قراءة سلبية للمرة الأولى منذ مارس آذار 2010.

وقالت سنتكس إن ما يزيد عن 900 مستثمر شاركوا في مسحها الذي أُجرى في الفترة بين السادس والثامن من يونيو حزيران.

أظهر مسح نُشرت نتائجه أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تدهورت بشدة في يونيو حزيران، لتأتي دون التوقعات، بسبب تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني من جديد.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى -3.3 في يونيو حزيران من 5.3 في مايو أيار.



وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر قراءة عند 2.9.

وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لدى سنتكس "تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني مجددا يؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو".

وهوى مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو إلى -12.3 من -0.3 ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير شباط، ونزل مؤشر يخص الوضع الحالي إلى 6.0 من 11.0.

وتراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -0.7 لتسجل قراءة سلبية للمرة الأولى منذ مارس آذار 2010.

وقالت سنتكس إن ما يزيد عن 900 مستثمر شاركوا في مسحها الذي أُجرى في الفترة بين السادس والثامن من يونيو حزيران.





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