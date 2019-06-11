كرم صراف آلي لندني يرمة الاموال على الناس

2019/06/11 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد شريط فيديو حادثة غريبة في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان صراف آلي يعمل بصورة مختلفة تماما عن الهدف الذي وضع من أجله.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، مساء الاثنين، الصراف الآلي وهو يخرج أوراق نقدية من فئة 20 جنيها إسترلينيا، فيما سارعت السلطات إلى وضع حقيبة أمام الصراف من أجل التقاط...

مصدر الفيديو: Nb7zE-PG7tM

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