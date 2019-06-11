غرق بحار عراقي بنهر كويتي

2019/06/11 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق منتسب في قيادة القوة البحرية العراقية في مياه خور عبد الله الكويتي قبل قليل

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