جديد السودان.. اعتقال جنود “لمحاسبتهم” وترشيح شخصيات مدنية لعضوية السيادي

2019/06/11 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اعتقال عدد من الجنود “المتورطين في قتل المتظاهرين” في وقت كشفت قوى الحرية والتغيير أنها بصدد ترشيح

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