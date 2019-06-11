محاولات حوثية بائسة ومتكررة تستهدف أمن السعودية

2019/06/11 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية باتجاه أراضي المملكة تحديدا مدينة

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