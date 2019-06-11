جسر غامض بين المجرات يمتد 10 ملايين سنة ضوئية

2019/06/11 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الفلك “جسرا” يمتد بين مجموعتين من المجرات تفصل بينهما 10 ملايين سنة ضوئية.ورصد العلماء “مسارا” من الحقول المغناطيسية والإلكترونات النسبية على طول خيوط تربط بين مجموعتين تسمى Abell 0399 و Abell 0401.ويقال إن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه حيث يكشف لمحة عن كيفية امتداد الحقول المغناطيسية […]

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