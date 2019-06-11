ترامب يهدد: عقوبات جديدة على الصين إذا لم يقابلني رئيسها بقمة العشرين

2019/06/11 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة جديدة للرسوم المفروضة على السلع الصينية إذا لم يجتمع معه نظيره الصيني شي جين بينغ خلال

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