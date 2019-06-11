الدولار يهبط إلى أدنى مستوى له خلال شهرين

2019/06/11 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر ، الثلاثاء، في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المستثمرين قلقين من البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر.وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا نسبته نحو 20 بالمئة لخفض […]

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