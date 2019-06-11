2019/06/11 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في منطقة السوق بقضاء بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقا في بعقوبة (صورة)) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقا في بعقوبة (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).