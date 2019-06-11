2019/06/11 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساهم روسيا في تطوير ميناء طرطوس البحري السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تستثمر أموالا كبيرة لتطوير ميناء سوري) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تستثمر أموالا كبيرة لتطوير ميناء سوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).