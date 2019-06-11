بعد إلغاء الفيزا.. 3 ملايين زار إيراني يشاركون في الأربعينية المقبلة

2019/06/11 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس اللجنة الايرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق إنه من المتوقع مشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المقبلة بالنظر الى إلغاء رسوم تأشيرات الدخول الى العراق.

وقال حسن بلارك في تصريح ادلى به خلال اجتماع للجنة شؤون الاسكان والغذاء واجتذاب النذور اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي زيادة الامكانيات الرفاهية في الزيارة المقبلة مقارنة بالعام الماضي بالنظر الى التوقعات بزيادة عدد الزائرين.واضاف، إن "أكثر من 2000 موكب أنشئ لتقديم الخدمات الى الزائرين الايرانيين في العام الماضي وبالامكان تقديم الطلبات المرتبطة بتشييد المواكب والحصول على التراخيص اللازمة بعد إحراز الشروط المحددة".ولفت الى أن "لجنة الزيارة الاربعينية تضم 13 لجنة خدمية تضطلع بمسؤوليات تنظيم شؤون الزوار في داخل البلاد".ونوه الى تشكيل لجنة ايرانية يتولى شؤونها السفير الايراني في العراق لتقديم الخدمات للزائرين.ووعد بلارك بتقديم افضل الخدمات للزائرين، معربا عن ابتهاجه بزيادة عددهم لنيل شرف تقديم الخدمات لهم.واشار الى أن وزارتي "الجهاد الزراعي" و "الصناعة والمناجم والتجارة" و مصلحة الجمارك الايرانية ستتعاون في مجال شحن المواد الغذائية الى العراق لتقديمها الى الزائرين.انتهى

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