هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام مازالت عندنا

2019/06/11 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

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