انطلاق معرض ومؤتمر اعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء

2019/06/11 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق قبل ظهر اليوم على ارض معرض بغداد الدولي ، معرض ومؤتمر اعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء ، “.واقيم المعرض والمؤتمر الذي يستمر اربعة ايام بالتعاون مع المجلس الأقتصادي العراقي و (شركة بيراميدز أنترناشيونال جروب)و(أكسبوتيم وأم أند تي) بمشاركة 120 شركة متخصصة من احدى عشرة دولة هي ( العراق ، المانيا، ايطاليا، […]

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