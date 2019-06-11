استشهاد شرطي واصابة 4 اخرين باشتباك مسلح مع مجرم مطلوب شرقي بغداد

2019/06/11 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد منتسب في مكافحة اجرام بغداد واصيب 4 اخرون باشتباك مسلح مع مجرم مطلوب شرقي بغداد .وقال مصدر امني في تصريح صحفي ” ان مجرما مطلوبا للقضاء قام برمي رمانة يدوية على مفرزة مكلفة بالقاء القبض عليه واشتبك معهم باطلاق النار مما اسفر عن استشهاد مفوض منسوب لمكافحة اجرام حسينية المعامل واصابة اربعة اخرين […]

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